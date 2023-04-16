

ما أبرز الأطعمة غير المتوقعة التي يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع؟



يعتقد الكثير من الناس أن التخلص من الكيلوغرامات الزائدة يعني عدم تناول الكثير من أنواع الطعام، إلى جانب إدارة السعرات الحرارية. ومع ذلك، هناك بالفعل العديد من الأطعمة المختلفة التي يمكن تناول المزيد منها لتحقيق أقصى قدر من أهداف إنقاص الوزن. ويقترح خبراء التغذية أربعة أطعمة رئيسية يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي من أجل تحقيق هدفك ألا وهو إنقاص الوزن، وقد تفاجأ ببعضها.



- المعكرونة: أظهرت الدراسات أن الأشخاص يفقدون المزيد من الوزن عندما يشتمل نظامهم الغذائي على المعكرونة بانتظام. وكتبت اختصاصية التغذية إيما بيكيت من جامعة نيوكاسل: «بدلا من الإقلاع عن تناول السباغيتي، فكر في تقليل أحجام الوجبات». وتحتوي وجبة من المعكرونة (145غ) على 7.7 غ من البروتين، وهو عنصر غذائي كبير ثبت أنه يساعد في إنقاص الوزن عن طريق إبقائك ممتلئا لفترة أطول. وتقترح إيما أيضا التحول إلى المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفوائد لصحة الأمعاء. وتوضح إيما: «عندما يتم طهي المعكرونة وتبريدها، يتحول بعض الكربوهيدرات إلى نشا مقاوم». والنشا مقاوم للهضم، وهو أفضل لمستويات السكر في الدم ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع.



- الشوكولاتة: قد يبدو الأمر مجنونا، لكن بدء يومك بالشوكولاتة يمكن أن يساعدك على حرق الدهون وزيادة فقدان الوزن. ويقول الخبراء إن تناول الكاكاو في الليل يمكن أن يساعد أيضا في جهود إنقاص الوزن. ووجد العلماء أن تناول الشوكولاتة كأول شيء يمكن أن يساعد في حرق الدهون وتقليل مستويات الجلوكوز في الدم. وفي الليل، يمكن أن يغير عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى أنماط نوم أكثر انتظاما.



- الزبادي: نظرا لكونه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، يعد الزبادي طعاما مثاليا لإضافته إلى نظامك الغذائي إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. وكشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة تينيسي عن مدى جودة الزبادي في التخلص من دهون البطن.



- التوتيات: تعد التوتيات سلاحا سريا إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بتحقيق بنية جسم نحيفة. ووجدت الأبحاث أن تناول الفاكهة ذات اللون الأحمر أو الأزرق، مثل الكرز والتوت البري والتوت الأسود والعنب الأحمر، يمكن أن يساعد على فقدان دهون البطن غير المرغوب فيها.



المصدر: «ذي صن»