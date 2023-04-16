

تحذير صحي جديد لمن يأخذون قيلولة



أحيانا يكون من المغري الحصول على قيلولة في منتصف الظهيرة لمساعدتك على قضاء يومك. لكن في تحذير لمن يغفو، اكتشف الخبراء أن قيلولة لمدة 30 دقيقة كل يوم قد تزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب. والرجفان الأذيني هو حالة قلبية تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وغالبا ما تكون سريعة بشكل غير طبيعي.



ويصيب أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ويتعرض المصابون به إلى خمسة أضعاف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأقرانهم. ولمعرفة ما إذا كان من الممكن ربط القيلولة بالحالة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 20 ألف شخص لم تكن لديهم ضربات قلب غير منتظمة.



وقال د.دياز جوتيريز: «أشارت الدراسات السابقة إلى أن أنماط النوم قد تلعب دورا في تطوير الرجفان الأذيني، لكن على حد علمنا كانت هذه أول دراسة لتحليل العلاقة بين القيلولة أثناء النهار والمخاطر. تشير دراستنا إلى أن فترات الغفوة أثناء النهار يجب أن تقتصر على أقل من 30 دقيقة، وتشير النتائج إلى أن مدة القيلولة المثلى هي من 15 إلى 30 دقيقة».



وقال إن هناك العديد من التفسيرات المحتملة للعلاقة بين القيلولة وصحة القلب. على سبيل المثال، قد تؤدي قيلولة النهار الطويلة إلى تعطيل الساعة الداخلية للجسم مما يؤدي إلى نوم أقصر ليلا، والاستيقاظ أكثر أثناء الليل وتقليل النشاط البدني.



المصدر: «ديلي ميل»