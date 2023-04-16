«الطيران المدني» أقرّت عدم وجود دراسة لإنشاء المطار بينما سيتم إنشاء مدينة للشحن الجوي

ربط خط القطار بين السالمية ومدينة الكويت ومبنى المطار مع طريقي «السادس» و«السابع»



بداح العنزي



طلبت البلدية من المجلس البلدي إلغاء قراره بشأن إنشاء مطار في المنطقة الشمالية وذلك لعدم الحاجة له نظرا لأن توسعة المطار الحالي ستكون كافية لاستيعاب 50 مليون مسافر في السنة.



وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، في كتاب سيحال إلى المجلس البلدي، بالإشارة إلى قرار المجلس بتاريخ 10/1/2022 المتضمن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أحمد هديان، بشأن تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد بالمنطقة الشمالية، وذلك لأن المقترح يأتي متوافقا مع دراسات واقتراحات المخطط الهيكلي الرابع للكويت.



وقد تم التنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني وإدارة التنظيم العمراني بخصوص ما جاء في قرار المجلس البلدي وبحضور ممثلي إدارة المخطط الهيكلي، وقد أفادت الإدارة العامة للطيران المدني بعدم وجود دراسة تخص إنشاء مطار في المنطقة الشمالية، وأنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للشحن الجوي في منطقة مطار الكويت الدولي وذلك ضمن رؤية وإستراتيجية الطيران المدني لتطوير قطاع الشحن مع وجود خطة محتملة لتوسعة مبنى الركاب رقم 2 ضمن خطة المدى الطويل (2050).



كما آلت دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت الذي يجري اعتماده إلى أنه لا توجد حاجة لإنشاء مطار دولي آخر حيث إن توسعة المطار الحالي ستكون كافية لخدمة المسافرين بقدرة استيعابية 50 مليون مسافر في السنة، وكنتيجة لهذه التوسعة فإنه سيزيد من حركة الشحن الجوي، وسيتم ربط مبنى الركاب مباشرة مع خط القطار بموجب المترو من مناطق السالمية ومدينة الكويت ومبنى المطار مع طريقي الدائريين السادس والسابع.