منصور السلطان

تمكن رجال دوريات اسناد مديرية امن الاحمدي من القاء القبض على مواطن من أرباب السوابق ومطلوب على ذمة قضية جنائية في منطقة الفحيحيل بحالة تعاط وبحوزته مواد مخدرة وادوات التعاطي .

وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني ل" الأنباء" بأنه خلال تجول احدى دوريات اسناد مديرية امن الاحمدي مساء اول من امس في منطقة الفحيحيل تم الاشتباه بسيارة وبعد اجبار قائدها على التوقف تبين بانه بحالة تعاط، وخلال الاستعلام عنه اتضح انه مواطن في العقد الثالث ومن ارباب السوابق ومطلوب على ذمة قضية جنائية، وبتفتيشة عثر على مواد مخدرة ( هيروين وكيميكال ) وادوات تعاط .

وعليه تمت احالتة والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات .