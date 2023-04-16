محمد الجلاهمة

قام رجال الجمارك بميناء الشويخ بضبط كمية كبيرة من مادة التنباك (البان) تُقدّر بنحو 3 ملايين كيس، كانت مخبأة داخل حاوية قادمة إلى البلاد.

وفي التفاصيل: وصلت حاوية قادمة من ميناء جبل علي، تحمل بياناً جمركياً بمسمى "ملابس وإكسسوارات"، واثناء تفتيشها في مراقبة المستودعات الجمركية الجوية تم الاشتباه بها واحالتها إلى جهاز الكشف الاشعاعي بميناء الشويخ، حيث تم ضبط كمية كبيرة من مادة التنباك "البان" قُدّرت بنحو 3 ملايين كيس، بوزن تقريبي 7 أطنان، مخبأة خلف كراتين الملابس والإكسسوارات داخل الحاوية.