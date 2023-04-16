أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي، إطلاق حملة وطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل تحت شعار (فزعتكم فرحة لهم).

وقالت الوزيرة البغلي في تصريح صحافي، إنه سيتم فتح باب التبرعات اعتبارا من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد حتى منتصف ليل الخميس الموافق العشرين من شهر أبريل الجاري ويأتي إطلاق الحملة في هذه الأيام المباركة امتدادا للدور الإنساني لدولة الكويت وما جبلت عليه من خير وتقديم المساعدة للمحتاجين.

ولفتت إلى حرص وزارة الشؤون على توطين العمل الخيري داخل البلاد ومد يد العون للتخفيف عن كاهل المواطنين ويأتي اختيار شعار (فزعتكم فرحة لهم) لهذه الحملة "تعبيرا صادقا عن توجهات وزارة الشؤون وخططها تجاه أبناء وطننا الحبيب في ضوء التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بأن تكون الأولوية لدعم المواطنين ورعايتهم".

وأوضحت أنه يجوز التبرع بأموال الزكاة ضمن هذه الحملة خصوصا أنها تسعى إلى تفريج كربة هؤلاء الغارمين الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة الديون التي لم يتمكنوا من تسديدها مشيرة إلى أن هذه المساعدات تمثل أحد مصارف الزكاة.

وكشفت عن تخصيص رابط لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين المدنيين على أن يتم تحويل حصيلة الحملة لمصلحة الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة.

وقالت البغلي إنه سيتم سداد ديون العديد من الفئات المستحقة للمساعدة كالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء شريطة أن تكون كل الأحكام متعلقة بالقضايا المدنية على أن تتم تلك المساعدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ودعت الجهات المانحة كافة من شركات وأفراد على أرض الكويت الحبيبة من مواطنين ومقيمين إلى المشاركة في الحملة لفك كرب هؤلاء الغارمين داعية الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.