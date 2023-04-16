أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إتمام نقل أربعة في المئة من إجمالي أسهم (أرامكو السعودية) من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل للاستثمار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأشار ولي العهد السعودي بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الاحد أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة (أرامكو السعودية) يأتي استكمالا لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل وتنويع موارده وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية (المملكة 2030).

واضاف ان عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي وزيادة عوائده الاستثمارية الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي وتصنيفه الائتماني.

وأكد بأن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل بنسبة 18ر90 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وقال الامير محمد بن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ماض في إطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.