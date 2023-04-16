عادل الماجد: بدأنا أولى خطوات التوسع الجغرافي لزيادة عدد عملائنا بالخليج.. والمستقبل يحمل المزيد

علاء عريقات: الشراكة تتيح للعملاء في الإمارات الاستفادة من الخدمات المصرفية بالمملكة المتحدة والعالم

أعلن Nomo Bank البنك الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتابع لمجموعة بنك أبوظبي التجاري لمنح عملائهم المقيمين في دولة الإمارات المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة.



وستتيح هذه الشراكة الرقمية توفير تجربة مصرفية فريدة لعملاء دولة الإمارات يمكنهم من خلالها الاستفادة بسلسلة خدمات ومنتجات Nomo الرقمية بكل سهولة وأمان وذلك من خلال تطبيقي «ADCB-Nomo» و«Al Hilal-Nomo».

حلول مصرفية مبتكرة



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد: «يسرنا التعاون مع بنك ابوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي كأحد المؤسسات المصرفية الرائدة في الابتكار والتميز في خطوة تأتي لتعزز وصول حلول Nomo المصرفية المبتكرة إلى الأسواق العالمية».



وأضاف الماجد ان هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية Nomo التوسعية التي تستهدف زيادة عدد عملائه في منطقة الخليج لتزويدهم بأفضل الحلول الرقمية المدعومة بأحدث الابتكارات الرقمية مع التركيز على استهداف الشرائح المهتمة بالحصول على خدمات ومنتجات معينة كالتمويل العقاري وغيرها.



وأوضح أنه من خلال تطبيقي «ADCB-Nomo» و«Al Hilal-Nomo» سيتمكن العملاء المقيمون في دولة الإمارات المتحدة من الاستفادة من سلسلة الخدمات المصرفية الرقمية التي يوفرها Nomo والمتوافقة جميعها مع أحكام الشريعة الإسلامية وكأنهم في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق منتجات وخدمات جديدة من Nomo مثل فتح حساب العملات المتعددة في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور هذا بالإضافة إلى إمكانية ربطها تلقائيا مع بطاقة Nomo وApple Pay لاستخدامها عالميا دون أي رسوم دولية.



أما عن راغبي تملك العقارات السكنية أو الاستثمارية بالمملكة المتحدة، قال إنه يمكنهم الآن الاستفادة من منتج التمويل العقاري وامتلاك عقارات بالمملكة المتحدة بعد التقدم بطلب للحصول على تمويل عقاري في غضون دقائق، مؤكدا أن غالبية منتجات Nomo تم إطلاقها لتكون متكاملة، وتقدم بذلك باقة من الحلول المصرفية المبتكرة مع ضمان أعلى لمستويات الحماية والأمان.

تسريع التحول الرقمي



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة مصرف الهلال علاء عريقات تعليقا على الشراكة انها تأتي في سياق تنفيذ استراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز النمو من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستمرار في الحفاظ على مكانتها الريادية وتميزها في تقديم تجربة مصرفية استثنائية للعملاء وتزويدهم بحلول مصرفية رقمية مبتكرة.



وأضاف: «نقدم اليوم لعملائنا في الامارات باقة من الخدمات الرقمية المبتكرة بالتعامل مع Nomo أول بنك إسلامي رقمي عالمي لنوفر تجربة مصرفية فريدة تتميز بالسرعة والسهولة وتمكنهم من إدارة حساباتهم والتحكم بها في المملكة المتحدة من دون مغادرة دولة الإمارات المتحدة في خطوة تؤكد ريادة مجموعة بنك أبوظبي التجاري في مواكبة أحدث التقنيات المصرفية الرقمية».



وأشار إلى ان كلا من تطبيق «ADCB-Nomo» و«Al Hilal-Nomo» سيسهمان في تزويد عملائنا بالخدمات المصرفية المتوافرة الآن من بنك Nomo لاستثمار ثرواتهم وإدارة مدخراتهم دوليا من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة الاجراءات.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك Nomo شون جيلشريست: «من المعروف ان هناك قاعدة عملاء مميزة وكبيرة من عملاء الشرق الأوسط ممن يتطلعون إلى الحصول على حلول مصرفية رقمية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذه الشراكة يمكننا تسخير تجاربنا وخبراتنا الواسعة في المملكة المتحدة، حيث تسهم هذه الشراكة في مواكبة هذا الطلب المتزايد على سلسلة حلول Nomo الرقمية لتوفير خدمات مبتكرة وغير مسبوقة للعملاء».



وأضاف في بنك Nomo نسعى دائما لان نكون الأقرب إلى عملائنا لجعل الخدمات المصرفية الدولية والاستثمارات في متناولهم للوصول بسهولة معهم إلى تجربة مصرفية ذات مستوى عالمي مدعوم بتقنيات سهلة ومتاحة وقائمة على الابتكار والإبداع.



وأشار إلى أن بنك Nomo منذ انطلاقته يشهد نموا متواصلا سواء من حيث عدد العملاء أو من حيث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية المبتكرة التي يطرحها والتي تلقى إقبالا كبيرا.