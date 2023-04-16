عبدالعزيز الفضلي

أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بأن تغيير المسمى الوظيفي إلى معلم لن يتم دون مرور سنتين على وظيفته الجديدة.

جاء ذلك في كتاب وجهه ديوان الخدمة إلى وكيل وزارة التربية وتلقت "الأنباء" نسخة منه قال في: " فـي إطـار التعـاون والتنسيق بـيـن الـديوان والجهات الحكوميـة للوصول للتطبيـق الأمثـل لقرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة للجهات الحكومية.

نود الإحاطـة بـانـه لـوحـظ بـالفترة الأخيرة ورود طلبـات مـن جـهـتكم بشـان تغييـر المسـمى الوظيفي لبعض مـوظفيكم مـن وظيفـة (معلم) الـى أي وظيفـة أخـرى ثـم خـلال فترة وجيزة يـتم إعادة تغيير المسمى الوظيفي لذات الموظف الى وظيفة (معلم).

وحرصـا مـن الـديوان علـى استقرار العملية التعليميـة وحفاظا على مصلحة الطلبـة وتنفيـذا للسياسة العامة المتبعة في تكويت اغلب وظائف التعليم.

لـذا ـ فقـد رأى الـديـوان بـان علـى جـهـتكم إخطـار المـوظفين الشـاغلين للوظـائف التعليميـة الذين يرغبون بتغيير مسمياتهم الوظيفيـة إلـى أي وظيفـة أخـرى، بأنـه سـوف يشترط الاستمرار بالوظيفة الجديدة لمدة سنتان مـن تـاريخ صدور القرار الإداري القاضـي بـذلك قبـل طـلـب إعـادة تغيير مسمياتهم الوظيفيـة إلـى وظيفة (معلم) مـرة أخـرى وذلك اعتبـارا مـن تـاريخ ورود طلبـاتكم بشأن تغيير المسميات الوظيفية بعد تاريخ 2023/4/1".