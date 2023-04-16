عبدالله الناصر: أرحب بانضمام ضاهر لفريق البنك.. وأتطلع للعمل معه لمواصلة مسيرة الإنجازات

«برقان» يسعى إلى تقديم خدمات مصرفية فريدة للعملاء.. وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل

أعلن بنك برقان عن تعيين طوني ضاهر رئيسا تنفيذيا جديدا لمجموعة بنك برقان، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، ليباشر مهامه الجديدة اعتبارا من 16 أبريل الجاري، وذلك خلفا لرئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود جوهر حيات، والذي شغل المنصب منذ أبريل 2019، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2013.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان، الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد: «يسرنا الإعلان عن تعيين طوني ضاهر في منصب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان، حيث سيسهم بخبرته المصرفية والمالية العريقة وسجله الحافل بالنجاحات في إدارة الأعمال المصرفية، بمواصلة تنفيذ استراتيجية مجموعة برقان والوفاء بمسؤولياتها المؤسسية».



وأضاف: «يسعى بنك برقان إلى تقديم خدمات مصرفية فريدة للعملاء، من خلال مكانته المرموقة، وقدرته على تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لكافة أصحاب المصلحة، على المدى الطويل، وبالنيابة عن مجلس الإدارة وكافة موظفي البنك، أرحب بانضمام ضاهر إلى فريق البنك، وأتطلع إلى العمل معه لمواصلة مسيرة النجاحات والإنجازات».



ونظرا لما يتمتع به من خبرة واسعة في القطاع المصرفي، تتجاوز 25 عاما، سيسهم طوني ضاهر، من خلال منصبه الجديد، بتعزيز رؤية ورسالة بنك برقان بأن يكون شريك العملاء المالي في كل مرحلة من مراحل حياتهم، ‬وقبل انضمامه إلى البنك، شغل ضاهر منصب نائب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج منذ 2013 إلى 2016، ورئيسا تنفيذيا من 2016 إلى 2023.



كما كان ضاهر قد تقلد، قبل انضمامه إلى بنك برقان، منصب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني، خلال الفترة من 2011 إلى 2013، ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات المالية من 2007 إلى 2011، كما عمل قبل ذلك لدى «ناشونال سيتي بانك» في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تولى مناصب مختلفة في مجالات هيكلة التمويل والقروض المشتركة والأعمال المصرفية الاستثمارية والأسواق المالية.



تجدر الإشارة إلى أن ضاهر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة «Case Western Reserve» في أوهايو، كما إنه شارك في دورات تدريبية تنفيذية بكلية هارفارد لإدارة الأعمال.