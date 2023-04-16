أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحسب وكالة الانباء السعودية «واس»، جرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد سمو وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.



وشدد وزير الخارجية السعودي خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.