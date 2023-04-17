

كشفت شركة مصطفى كرم واولاده، الوكيل المعتمد لعلامة سوزوكي التجارية في الكويت، النقاب عن سيارة جراند فيتارا الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليا، ومركبة «ايكو» الخاصة بالاستخدامات التجارية.



حضر حفل الإطلاق فوزي مصطفى كرم، والمدير العام للشركة محمد مصطفى كرم، والسفير الياباني لدى الكويت مورينو ياسوناري، والسفير الهندي في الكويت د.أدارش سويكا، إلى جانب وسائل الاعلام الكويتية وحشد من الحضور.



وقالت الشركة، خلال حفل الإطلاق الذي نظم يوم الجمعة الماضي في صالة عرض سوزوكي بمنطقة الري، ان جراند فيتارا الجديدة كليا كانت ولا تزال واحدة من سيارات الدفع الرباعي العريقة التي تتميز بها سوزوكي والتي تمنح مستخدميها ومحبيها تجربة قيادة استثنائية بفضل تصميمها الجريء العصري والانيق.



وتتمتع سوزوكي جراند فيتارا الجديدة كليا بمظهر خارجي جريء يعبر عن شخصيتها القوية وإمكاناتها العملية، لتسمح للركاب في الحصول على تجربة تنقل ممتعة وسلسة في الوقت ذاته، وقد تم تعزيزها بتفاصيل رياضية بارزة بدءا من مقدمتها الأمامية ووصولا إلى الجهة الخلفية.



وتم تصميم جراند فيتارا بأبعاد خارجية متناسقة، حيث يصل طولها الإجمالي إلى 4.345 ملم، وعرضها 1.795 ملم، ويبلغ ارتفاعها الكلي 1.645 ملم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.600 ملم.



ومع التصميم الخارجي القوي لسيارات الدفع الرباعي، تتميز جراند فيتارا بغطاء المحرك الجريء وشبك أمامي متعدد الاضلاع بحواف من الكروم، بالإضافة إلى مصابيح LED نحيفة منقسمة إلى جزأين، الأولى بالأعلى ثلاثية النقاط، والثانية إلى جانبي الصادم، ولمسات باللون الفضي في أسفل الصادم أيضا.



ومن الجوانب تتألق السيارة بعجلات رياضية بقياس 17 بوصة، وتطعيمات من الكروم واللون الأسود اللامع حول النوافذ والمرايا الجانبية، مع البلاستيك الأسود حول الرفارف وأسفل الأبواب، بينما يمنح خط الكتف والرفارف الأمامية والخلفية مظهرا خارجيا قويا للسيارة.



ومن الخلف، يظهر التصميم المميز للإضاءة المتصلة الـ LED، والتي تمتد بعرض السيارة بالكامل، مع مصابيح شاقولية بجانبي الصادم، ولمسات باللون الفضي، وجناح خلفي صغير بنهاية السقف.



وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، تضيف سوزوكي جراند فيتارا الجديدة كليا تجربة في غاية الأناقة لراكبيها، فهي توفر مقصورة جذابة تجمع بين جودة المواد المستخدمة، والتجهيزات المتطورة، إلى جانب مساحات تخزين تلبي احتياجات الركاب، وفتحة سقف بانورامية.



وزودت السيارة بمقاعد مصنوعة من الجلد الصناعي الفاخر، ووسادات ناعمة، وشاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات، وكاميرا محيطية برؤية 360 درجة ثلاثية الأبعاد، نظام تكييف أوتوماتيكي فعال في الأمام والخلف، ولوحة عدادات متطورة وشاشة عرض علوية على الزجاج أمام للسائق، ومساند رأس بالمقاعد الخلفية، ومقود قابل للتعديل، وعجلة قيادة ملبسة بالجلد مع أزرار تحكم، ومقعد سائق قابل للتعديل، أقفال للأبواب الخلفية لحماية الأطفال، نوافذ كهربائية وقفل مركزي للأبواب، مع شحن لاسلكي، مدخل شاحن 12 فولت ومدخل USB، وبلوتوث، 4 سماعات مع مكبرين صوت، مع امكانية توصيل وربط الهاتف الذكي عن طريق: Apple Car Play وAndroid Auto من خلال الـ USB أو Wi-Fi.



ميكانيكا، تم تزويد سوزوكي جراند فيتارا الجديدة كليا بمحرك Smart Hybrid رباعي الاسطوانات سعة 1.5 ليترات، والذي يتميز بكفاءة عالية بتوفير الوقود، ويولد قوة 100 حصان، وعزم دوران 136 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.



كما تم تجهيز طراز الدفع الرباعي بنظام ALLGRIP SELECT والذي يسمح للسائق بالاختيار من بين عدة أوضاع قيادة حسب ظروف الطقس وحالة الطريق.



وتم تزويد جراند فيتارا الجديدة كليا بمجموعة من خصائص السلامة القياسية التي صممت لمنح الركاب الثقة التامة أثناء القيادة على مختلف الطرقات، ومن بينها: 6 وسادات هوائية أمامية وجانبية وستارية، نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، نظام التثبيت الإلكتروني (ESP)، توزيع قوة الفرملة إلكترونيا، نظام المساعدة في صعود وهبوط المرتفعات، ونظام حماية المشاة.



سوزوكي «إيكو».. شريك الأعمال المثالي



خلال الحفل، كشفت شركة مصطفى كرم واولاده عن شريك الاعمال المثالي سوزوكي «ايكو» الجديدة والتي تعد من فئة المركبات التجارية، والتي تتمتع بشعبية عالية في أوساط العملاء والمستخدمين من الشركات التجارية واصحاب الاعمال الباحثين عن شريك عملي يمنحهم مساحة تحميل كبيرة، ومحرك أكثر قوة مع كفاءة في توفير استهلاك الوقود.



وصممت سوزوكي «ايكو» بشكل مبتكر لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملاء شركات الشحن والتوصيل والخدمات اللوجستية وشركات الصيانة، حيث انه يلبي بثقة كل احتياجاتهم بفضل ما توفره من مساحة داخلية مرنة وأقصى قدر من الحمولة لمركبة مدمجة الحجم مع ضمان قيادة مريحة.



وبفضل تصميمها العملي، توفر «ايكو» الجديدة سهولة في تحميل وتنزيل البضائع وذلك من خلال 3 ابواب اثنان جانبيان بميزة الابواب الجرارة، وثالث خلفي، وهذا ما يمنح مستخدميها اقصى مساحة للتحميل وسهولة في الوصول الى البضائع المحملة حتى في الاماكن الضيقة.



وتأتي سوزوكي «ايكو» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.2 ليتر، يتميز بكفاءة عالية باستهلاك الوقود، ويولد قوة 80 حصانا، مع عزم دوران 104 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.



ولضمان القيادة الآمنة، تم تزويد «ايكو» بمميزات امان قياسية محسنة منها وسائد هوائية مزدوجة ونظامي ABS مع EBD.