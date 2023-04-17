

القاهرة ـ هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي تركيز الدولة على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء امس الاول مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة لاستعراض أنشطة الهيئة.



وعرض هيبة، خلال اللقاء، نتائج عدد من الاجتماعات التي تم عقدها مع عدد من مسؤولي الشركات العالمية البارزة لبحث سبل تنفيذ استثمارات جديدة، وكذلك التوسع في استثماراتها القائمة بمصر، لافتا إلى أن من بينها شركة «أوبو» لتصنيع الهواتف الذكية، والتي تستهدف ضخ ما يقرب من 20 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد في مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 ملايين هاتف ذكي سنويا يوفر 650 فرصة عمل.



وأوضح أن من بين الشركات أيضا شركة «يازاكي» المختصة بصناعة ضفائر السيارات، والتي انتهت من تأسيس شركة بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات 30 مليون دولار، وشركة «هاير» للأجهزة الكهربائية التي تستهدف تنفيذ مشروع جديد في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، وشركة «بيكو» التركية للأجهزة المنزلية، والتي قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان الصناعية على مساحة 114 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.

وقال: إن شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية خصصت مساحة بقدر 80 ألف متر مربع لها بمدينة العاشر من رمضان الصناعية لإنشاء مصنع للبوتاجازات كمرحلة أولى، وكذلك شركة مابي الإيطالية الرائدة في الصناعات الكيماوية، والتي تتواجد في مصر منذ عام 2002 بمصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس، وتستهدف تنفيذ مشروع جديد باستثمارات بنحو 20 مليون دولار.

كما تستهدف شركة «ميلتكس إيجيب» للمنسوجات والملابس الجاهزة التركية التوسع في نشاط مصنعها بمصر بقيمة 10 ملايين دولار، وتستهدف مجموعة الشعبي كلورايد إيجيبت المغربية المتخصصة في صناعة الكيماويات، والتوسع في السوق المصرية بقيمة 100 مليون دولار من خلال شراكة لإقامة مصنع للصناعات المغذية للسيارات، خاصة الكهربائية لتصنيع نوع من البطاريات الكهربائية وتقديم حلول لوسائل النقل الكهربائي الخفيف.



وأشار ان شركة «إل جي» للصناعات الإلكترونية تستهدف التوسع بإضافة مصنع جديد لإنتاج الثلاجات، إلى جانب الأنشطة الحالية لإنتاج التلفزيونات والغسالات بكل طرازاتها ومقاساتها باستثمارات بمبلغ 200 مليون دولار.