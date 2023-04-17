

يعقوب العوضي



تأهل كاظمة إلى دور الثمانية من بطولة كأس اتحاد كرة اليد بعد فوزه مساء أول من أمس على النصر بنتيجة 35-29 في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية للمجموعة (ب) والذي أقيم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ورفع البرتقالي رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي النصر دون نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز برقان على التضامن 35-23 وضمن تأهله رسميا إلى دور الثمانية، حيث رفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي رصيد التضامن خاليا.

وتقام اليوم الجولة الأخيرة للمجموعة، حيث يلتقي التضامن مع النصر في الـ 9.00 مساء، وهي مباراة تحصيل حاصل، حيث فقد الطرفان أي فرص في التأهل إلى دور الثمانية رسميا، بينما يلعب كاظمة مع برقان في الـ 11.00 مساء على صدارة الترتيب العام، ففي الأدوار الإقصائية يلتقي الفائز ومتصدر الترتيب العام للمجموعة (ب) مع ثاني المجموعة (ج) والذي سيكون بين العربي أو السالمية.