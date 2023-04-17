

أبقى بايرن ميونيخ على صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم رغم تعادله المخيب مع ضيفه هوفنهايم 1-1 بعد أيام معدودة على سقوطه المذل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وذلك بفضل خدمة كبيرة من المقاتل شتوتغارت الذي عاد من بعيد وفرض التعادل 3-3 على ضيفه بوروسيا دورتموند على الرغم من النقص العددي في صفوفه.



ويبدو أن مشوار بايرن نحو الاحتفاظ بلقب الدوري لن يكون سهلا على الإطلاق لكنه نجح السبت على أقله في البقاء أمام دورتموند، الخاسر أمام غريمه البافاري 2-4 في أول مباراة للأخير بقيادة مدرب الفريق الأصفر والأسود السابق توخل، مستفيدا من الروح القتالية لشتوتغارت الذي عوض تخلفه بهدفين نظيفين ثم بهدف في الوقت بدل الضائع ليفرض التعادل على ضيفه دورتموند 3-3 رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 39.



وحقق لايبزيغ فوزه الثالث تواليا وجاء على حساب ضيفه أوغسبورغ 3-2، ورفع لايبزيغ رصيده الى 51 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف أمام أونيون برلين الذي يلعب الأحد مع ضيفه بوخوم.



فرنسا



إلى ذلك، خطا باريس سان جرمان المتصدر خطوة مهمة نحو احراز لقبه الحادي عشر وتحطيم الرقم القياسي بفوزه الصريح على وصيفه لنس 3-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة فرنسا لكرة القدم.



ورفع سان جرمان رصيده الى 72 نقطة مقابل 63 للنس، وفي حال قدر لفريق العاصمة التتويج سينفرد بالرقم القياسي في عدد الالقاب (11) الذي يتقاسمه حاليا مع سانت اتيان بعشرة ألقاب لكل منهما.



إلى ذلك، حافظ رين على أمله في المشاركة على الصعيد الأوروبي الموسم المقبل بفوزه الصريح على رينس 3-0.



وارتقى رين مؤقتا الى المركز الخامس، رافعا رصيده الى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليل السادس ونقطتين عن ليون السابع.