

عاد ريال مدريد حامل اللقب الى سكة الانتصارات قبل رحلته اللندنية الثلاثاء لمواجهة تشلسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك بفوزه على مضيفه الأندلسي قادش 2-0 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي ظل تغريد برشلونة في الصدارة وسيره نحو الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2019 بابتعاده بفارق 10 نقاط عن غريمه قبل مباراته الأحد مع مضيفه خيتافي، يتصارع ريال مع جاره أتلتيكو على الوصافة وقد ابتعد عن الأخير بفارق خمس نقاط موقتا بعد تعويضه سقوطه في المرحلة الماضية أمام فياريال على أرضه 2-3.



وبغياب البرازيلي فينيسيوس جونيور والألماني توني كروس بسبب إصابتين طفيفتين وجلوس الكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، سيطر ريال على مباراته مع قادش الذي لم يفز على النادي الملكي في الدوري بين جماهيره منذ 1991 (1-0)، وتمكن من الخروج فائزا بهدفين دون رد.



إلى ذلك، فرمل بلد الوليد مضيفه فياريال الذي يقاتل من أجل مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا، وذلك بإسقاطه في معقله 2-1 بثنائية مغربية.



ودخل فريق «الغواصة الصفراء» الى اللقاء مع ضيفه الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، على خلفية ثلاثة انتصارات متتالية، بينهما اثنان على حساب ريال سوسيداد الرابع 2-0 وريال مدريد، ومن دون هزيمة لست مراحل متتالية.



وبالهزيمة العاشرة للموسم، تجمد رصيد فياريال عند 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال سوسيداد الذي فشل في تعزيز مركزه الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بخسارته الديربي الباسكي مع مضيفه وجاره أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين سجلهما الغاني-الإسباني إيناكي وليامس (33 و70)، رافعا رصيد فريقه الى 43 نقطة في المركز السابع، فيما بات رصيد بلد الوليد 32 في المركز الرابع عشر مؤقتا بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.



وكان ريال بيتيس المستفيد الأكبر من سقوط فياريال وريال سوسيداد، إذ انتزع المركز الخامس من الأول، وبات على بعد ثلاث نقاط من الثاني بعدما عاد الى سكة الانتصارات التي حاد عنها في المرحلتين الماضيتين، وذلك بفوزه على ضيفه إسبانيول 3-1.