

يشارك نحو خمسة آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشالز الشهر المقبل، وينضم إليهم جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.



من المقرر تتويج تشالز في كنيسة ويستمنستر آبي بلندن في السادس من مايو في احتفال يتسم بالبذخ والأبهة، مع الاستمرار في تقاليد تعود إلى ألف عام. وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة. يأتي التتويج بعد أقل من ثمانية أشهر على احتشاد أعداد ضخمة من المواطنين في شوارع لندن لمشاهدة المواكب والمراسم الكبرى لتشييع جنازة الملكة إليزابيث التي توفيت بعد 70 عاما من اعتلائها العرش. ويكشف القصر ببطء عن تفاصيل تتويج ابنها تشالز، والذي من المنتظر أن يكون له بعض الاختلافات عن تلك التي أجريت لإليزابيث في 1953.