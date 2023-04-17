أكمل رواد فضاء مهمة «شنتشو-15» في المحطة الفضائية الصينية «تيانقونغ» مهمتهم الرابعة للسير، وتعاون في جيون لونغ وتشانغ لو، مع دنغ تشينغ مينغ الذي عمل داخل المحطة الفضائية، وفريق الدعم على الأرض، لإنجاز جميع المهام المحددة، وعاد في وتشانغ بعد ذلك بأمان إلى وحدة المختبر ونتيان.



وخلال المهمة الأخيرة خارج المركبة، قاموا بتركيب عدة عناصر من المعدات، من بينها مجموعات من المضخات الممتدة خارج المركبة، والكيبلات متعددة الوحدات، وأجهزة الدعم لمنصة الحمولة خارج المركبة، مما يضع الأساس لإجراء تجارب علمية وتكنولوجية واسعة النطاق خارج محطة الفضاء في وقت لاحق.