داخل ورشة ماليزية تعود إلى قرن تقريبا وتعج بالإطارات، يضع رجل ذو شعر أبيض يرتدي قميصا وسروالا قصيرا لمساته الأخيرة على عربة ريكشا يتولى تصنيعها.



تشو يو تشون هو صانع متمرس لهذا النوع من العربات التي تتميز بأن شخصا يتولى جرها ويعتبر آخر ممارسي هذه المهنة المهددة بالانقراض في جزيرة بينانغ في شمال العاصمة الماليزية كوالالمبور، إلا أن الرجل البالغ 66 عاما يعتزم التقاعد في غضون سنوات قليلة، رغم عدم وجود أي شخص سيتولى هذا النشاط من بعده.



وتشكل عربات الريكشا ذات الدواسات سيارات أجرة كانت تتنقل في السابق بين أنحاء ماليزيا ودول آسيوية كثيرة. وشهدت شعبيتها انخفاضا مع الاعتماد التدريجي لوسائل نقل حديثة والتطور الذي تشهده المنطقة.



ويقول تشو (66 عاما) في حديث إلى وكالة «فرانس برس» داخل ورشته المليئة بالأدوات «أعتزم العمل حتى بلوغي سن السبعين ثم سأتقاعد»، مضيفا أن «تصنيع عربات ريكشا يتطلب طاقة كبيرة».



ونظرا إلى غياب الطلب على استعمالها وسيلة نقل، تصنع آخر عربات ريكشا، يطلبها ماليزيون بهدف استخدمها للديكور أو لهواة الجمع.