

أجهزة السمع والخرف



توصلت دراسة إلى أن ارتداء سماعة أذن تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

وفي دراسة نشرت في لانسيت، نظر الباحثون في البيانات الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من مستويات متفاوتة من فقدان السمع.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين لم يستخدموا المعينات السمعية معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 42% في غضون 12 عاما مقارنة بأولئك الذين استخدموا الجهاز.

وقال معد الدراسة الرئيسي: «توفر دراستنا أفضل دليل حتى الآن يشير إلى أن السماعات يمكن أن تكون علاجا طفيف التوغل وفعالا من حيث التكلفة للتخفيف من التأثير المحتمل لفقدان السمع على الخرف».



ويعتقد أن ارتداء المعينات السمعية يمكن أن يخفف بعض الآثار الضارة لفقدان السمع على الوظيفة الإدراكية. ويعتقد أن فقدان السمع يتسبب في تقلص الدماغ بشكل أسرع.

لكن الفريق الدولي من الباحثين من الصين وأستراليا واليابان وتكساس وباكستان والمملكة المتحدة قالوا إن الفائدة الحقيقية لارتداء السمع للحماية من الخرف لاتزال غير واضحة.



وطرحوا احتمالية أن ارتداء المعينات السمعية قد يؤخر التدهور المعرفي عن طريق منع الدماغ من العمل لوقت إضافي في مناطق أخرى لإصدار أصوات مشوشة قادمة.

وتؤكد هذه الفرضية، المعروفة باسم الحمل المعرفي الزائد، أن أدمغة البالغين الذين يعانون من ضعف السمع يجب أن تعمل بجد أكبر لفهم نفس المعلومات مثل الأشخاص ذوي السمع المتوسط، ما قد يضع ضغطا شديدا على الدماغ بحيث لا يمكنه أداء وظائف أخرى أيضا.. وأحد التحذيرات الرئيسية في الدراسة الجديدة، على الرغم من ذلك، هو أن الباحثين جمعوا معلومات حول استخدام المعينات السمعية من جميع المشاركين في الدراسة بعد عام 2009. ولكن قبل عام 2009، قاموا فقط بجمع هذه المعلومات في الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في السمع.



وقد يكون الأشخاص الذين لم يبلغوا عن مشاكل في السمع قبل عام 2009 قد فعلوا ذلك لأنهم كانوا يستخدمون أجهزة سمعية، ما يشير إلى أنه يمكن التقليل من فوائد استخدام السمع للحماية من الخرف.



المصدر: «ديلي ميل»