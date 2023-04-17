في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمراقبة المحلات والإعلانات تنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة العارضية الحرفية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها والقرار بالفتح قبل الإفطار بساعتين في البلدية. في هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي، أن الجولة على المحلات بمنطقة العارضية الحرفية قد أسفرت عن غلق محل وتحرير 7 مخالفات تمثلت في عدم الالتزام بمواعيد الفتح قبل أذان المغرب بساعتين.