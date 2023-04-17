رفع سفير المكسيك ميغيل آنخيل إيسيدرو الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح وحكومة الكويت الصديقة والشعب الكويتي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول «عيد الفطر السعيد»، متمنيا للشعب الكويتي الصديق مزيدا من الازدهار والاستقرار.



وقال السفير إيسيدرو: أود أن أعبر عن التزامنا المستمر بتعزيز الروابط بين الكويت والمكسيك، مؤكدا لدولة الكويت أننا سنسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية القائمة بالفعل بين البلدين.



كما أعرب عن تمنياته لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الكويت الصديق السلام والازدهار.