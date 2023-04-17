استقبل مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، سفير جمهورية الهند لدى البلاد د. آدرش سويكا والوفد المرافق له.



وأشاد العتيبي بالعلاقات التاريخية القديمة جدا والمميزة بين البلدين، مؤكدا حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة دائما.



وتتطرق الحديث خلال اللقاء على آليات التعاون بين الجانبين في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية في الكويت،



وأوضح العتيبي أن سوق العمل يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدمه، كما تبذل جهود حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية لدولة، ويعود بالوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها، كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة الهندية والسعي لحل المشاكل التي تواجههم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.



وأكد العتيبي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة الهندية في مختلف القطاعات، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك بما يتعلق بالعمالة الهندية



بدوره، أبدى د. آدرش سويكا عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا القوى العاملة الهندية في الكويت. وأعرب عن سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.



وحضر اللقاء كل من د. فهد المراد، وخالد الصباح، أحمد الزيد، وممثل وزارة الخارجية أنائيس الأستاد.