ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية للمركز الوطني لتطوير التعليم برئاسة عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. فهد الجمعة وعضوية كل من عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالوهاب السرحان وعضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين العنزي.



ولفتت الى ان مهمة اللجنة إجراء التحقيق فيما ورد بالمخالفات المالية الواردة من ديوان المحاسبة والتي تتعلق بالمخالفة المالية لممارسة توفير الخبرات الفنية في مجال النظم المعلوماتية، إدارة وطباعة الاختبارات للمركز الوطني لتطوير التعليم، وكذلك المخالفة المالية بشأن المآخذ التي شابت ممارسة تركيب وتشغيل خدمة نقل المعلومات والانترنت واستضافة الخوادم للمركل الوطني، وكذلك المخالفة المالية بشأن المآخذ التي شابت عقد توفير الخبرات الفنية في مجال نظلم وتقنية المعلومات للمركز الوطني لتطوير التعليم.



وأشارت الى انه يحق للجنة في سبيل أداء مهامها طلب أي أوراق أو مستندات لازمة في التحقيق وسماع أقوال من ترى من العاملين بوزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم وللجنة استدعاء من تراه من موظفين بمختلف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية سواء من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشراقية أو أي موظف من موظفي القطاعات المختلفة بالوزارة ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص في سبيل إنجاز أعمالها، مؤكدة على ان تقدم اللجنة تقرير بنتائج أعمالها إلى وزير التريبة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في أقرب أجل ممكن وتكون أعمالها خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجها.



وأشارت الى انه تصرف للجنة مكافأة مالية يتم تحديدها من قبل وزير التريبة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.