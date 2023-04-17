

دلال العياف



أكد كوكبة من نجوم الغناء العربي ان العيد مع جمهور الكويت هو في الحقيقة عيدان، لما يتميز به هذا الجمهور بالتذوق والتفاعل اللذين يمنحان الفنان جرعة عالية من التألق.



تأتي هذه التصريحات بمناسبة التحضيرات التي تجري حاليا لإقامة حفلين ثاني وثالث ايام عيد الفطر المبارك، تقيمها مجموعة البركة الاعلامية بمشاركة كل من بلبل الخليج المطرب نبيل شعيل والمطرب القدير أصيل أبوبكر والمطربة المحبوبة بلقيس، بالإضافة للمطرب المتميز خالد عبدالرحمن.



هذا، وتمت جدولة هذه الحفلات والسهرات الغنائية على يومين، حيث تضم الليلة الثانية من ايام عيد الفطر المبارك حضور بلبل الخليج المطرب الكبير نبيل شعيل، بالاضافة الى المطرب الكبير اصيل ابوبكر، حيث حضر هذا الثنائي المتميز مجموعة من الاعمال الخاصة لتقديمها لجمهورهما الحبيب في الكويت.



اما الليلة الثالثة من ايام عيد الفطر المبارك فستجمع المطرب السعودي الكبير خالد عبدالرحمن الذي يعود الى جمهوره في الكويت بعد غياب طويل، والمطربة بلقيس والتي ستشاركه السهرة الطربية.



وبهذه المناسبة، صرح المطرب القدير نبيل شعيل بأن العيد مع جمهور الكويت هو عيدان، عيد الفطر وعيد لقاء الجمهور الحبيب في الكويت الغالية.. حبايبي الغاليين انا في انتظاركم ثاني ايام عيد الفطر المبارك في قاعة البركة انا واخي المطرب الكبير اصيل ابوبكر.. وابشروا بالمفاجآت الفنية المتجددة.



من جانبها، قالت المطربة بلقيس: أنتظر هذا اللقاء المرتقب لما يتمتع به جمهور الكويت من رقي في التفاعل والمتابعة ما يمنح الفنان جرعة عالية من التألق، حبايبي اهل الكويت الغاليين كل عام وأنتم بألف خير انتظركم في حفل فني كبير جدا في 23 ابريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك في قاعة البركة في فندق كراون بلازا مع الفنان الكبير خالد عبدالرحمن، وراح نولهعا، متعطشة لكم ومتأكدة اني واحشتكم.



فيما قال المطرب الكبير خالد عبدالرحمن إن اللقاء مع الجمهور في الكويت له طعم مختلف لما يحمله هذا الجمهور من وعي ورصيد ثقافي وفني يجعل الغناء امامه يمثل رحلة مقرونة بالمتعة، جمهوري الغالي جمهور الكويت الحبيبة يسعدني ان التقيكم بعد غياب كبير في ثالث ايام عيد الفطر المبارك بإذن الله بقاعة البركة في حفلة ان شاء الله تعجبكم وتحوز رضاكم وابشروا بكل ما جديد ومتميز، حفظكم الله.



وقال المطرب القدير اصيل ابوبكر إن لي مع الجمهور الكويتي علاقة تمتد لسنوات طويلة، وكم من اللقاءات التي لاتزال راسخة في ذاكرتي، وشخصيا أترقب هذا اللقاء، ولقائي بجمهوري الحبيب في الكويت الغالية هو عيد اضافي بالنسبة لي، لذا حضرت لأن يكون العيد عيدين، وكل عام وأنتم بكل خير.



هذا، وستقام هذه الحفلات المرتقبة التي تقيمها مجموعة البركة الاعلامية في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية، والتي تعتبر واحدة من أهم القاعات المجهزة لاستقبال الحفلات الجماهيرية الكبرى.