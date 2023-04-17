

عبدالحميد الخطيب



كشف المخرج والممثل علي مطر، عن خوضه تجربة مسرحية جديدة من خلال العمل الكوميدي الاجتماعي «إبليس في إجازة». وقال: ألعب في المسرحية دور البطولة من خلال «كراكتر» مميز، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.



وأضاف مطر في تصريح لـ «الأنباء»: سيتم عرض المسرحية في مملكة البحرين ابتداء من ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح قاعة «ستايل» مجمع الريف والعمل عبارة عن لوحات فنية متنوعة، واسكتشات غنائية فكاهية، أو بالأحرى هو خلطة جميلة تتضمن استعراضات وإبهار سمعي وبصري.



وأردف علي مطر: «إبليس في إجازة» من تأليف وإخراج حسين العويناتي، إنتاج مؤسسة مسح للإنتاج والتوزيع الفني، ويشاركني البطولة عدد من الفنانين الرائعين وهم «نادية الملاح، فرحان العلي، أحمد الحسن، ياسر القرمزي، راشد العازمي، عباس السماك، نورة عيد، جاسم السليمان»، علما بأن أحداث المسرحية تتضمن مفاجآت ورسائل مهمة.