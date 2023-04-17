

أحمد مغربي



كشفت شركة نفط الكويت أن مجموعة الحفر العميق في الشركة نجحت في حفر 30 بئر غاز عميق خلال السنة المالية 2022 /2023 وذلك في إنجاز كبير ورائد للوصول إلى هدف الشركة الاستراتيجي لإنتاج 950 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.



وذكرت «نفط الكويت» أن اللجنة العليا المشتركة لمشروع الوصول إلى إنتاج 950 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، عقدت اجتماعها الشهري برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للغاز والابتكار بدر المنيفي، ومشاركة نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر بالوكالة عبدالوهاب المذن، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والشؤون المالية بالوكالة عيسى المراغي، كما حضر الاجتماع عدد من مديري المجموعات ورؤساء الفرق في شركة نفط الكويت، إضافة إلى ممثلين عن شركة «شل» العالمية.



في بداية الاجتماع، أثنى المنيفي على الإنجازات التي حققتها الشركة في الفترة الماضية، من خلال العمل المشترك والتعاون الوثيق بين كافة المجموعات وفرق العمل المعنية. وتخلل الاجتماع أيضا عروض تفصيلية قدمها موظفون مختصون حول التقدم المنجز وأبرز التحديات والحلول في جميع المشاريع التي ستسهم في الوصول إلى هدف الشركة الاستراتيجي بإنتاج 950 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.