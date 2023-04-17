«السفن» في الصدارة بـ 10 عقود قيمتها 517.4 مليون دينار بنسبة 81.8% من الإجمالي

«المشتركة» ثاني أكثر الشركات بعدد 6 عقود قيمتها 60.8 مليون دينار.. غالبيتها إنشائية



شريف حمدي



سجلت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة والتابعة لها خلال الربع الأول من 2023 نموا بنسبة 23%، وذلك مقارنة مع ذات الفترة من عام 2022 الماضي، إذ بلغت قيمة العقود في الأشهر الـ 3 الأولى من العام الحالي نحو 632 مليون دينار، فيما بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي 512 مليون دينار.



وفيما يلي أبرز النتائج التي تظهرها إحصائية أعدتها «الأنباء» حول مناقصات وعقود الربع الأول من العام الحالي:



٭ فازت 12 شركة كويتية مدرجة وتابعة لها بالعقود البالغ عددها 30 عقدا، مقارنة مع 12 شركة فازت بـ 28 عقدا بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.



٭ حظيت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء بالنصيب الأكبر كعكة العقود من حيث القيمة خلال الربع الأول، حيث فازت بـ 10 عقود بقيمة 517.4 مليون دينار تمثل 81.8% من الإجمالي، وعادة ما تفوز شركة السفن بعقود متنوعة أبرزها العقود النفطية والكهربائية والخدمية، فضلا عن اللوجستية.



٭ أكبر العقود التي فازت بها «السفن» خلال الربع الأول من العام الحالي، عبارة عن مشروع بقيمة 173.2 مليون دينار لتطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، تلاه من حيث القيمة عقد بقيمة 90.9 مليون دينار مع شركة ميتسوبيشي باور من الباطن لصالح وزارة الكهرباء والماء، ومشروع نفطي بقيمة 68.5 مليون دينار مع شركة نفط الكويت لإنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في منطقة غرب الكويت.



جدير بالذكر أن «السفن» كانت الأكثر فوزا بعدد العقود على مدار عام 2022 بنحو 20 عقدا متنوعا بقيمة تخطت 289 مليون دينار تشكل 28.5% من القيمة التي تجاوزت المليار دينار.



٭ في المرتبة الثانية جاءت المجموعة المشتركة بـ 6 عقود بقيمة إجمالية 60.8 مليون دينار تشكل 9.6% من إجمالي قيمة العقود، وأغلب العقود التي تفوز بها المجموعة سواء داخل الكويت أو خارجها هي عقود إنشائية.



٭ ثالثا، حلت شركة الكابلات بـ 4 عقود بقيمة 12.3 مليون دينار، تشكل 2% من الإجمالي.



٭ في المرتبة الرابعة من حيث تركز العقود للشركات المدرجة، جاءت شركة المعامل بعقد واحد قيمته 8.3 ملايين دينار تشكل 1.3% من الإجمالي.



٭ خامسا، جاءت شركة حيات كوم بعقد واحد قيمته 8.3 ملايين دينار ايضا.



٭ تراوحت قيمة العقود من الترتيب السادس حتى الثاني عشر ما بين 0.7 مليون دينار حتى 7.2 ملايين دينار.