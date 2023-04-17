

في إطار سعي بنك الكويت المركزي إلى تطوير العمل في القطاع المصرفي والارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وكفاءة نظم المدفوعات في الكويت، أصدر بنك الكويت المركزي تعميما إلى جميع البنوك المحلية بشأن تمديد أوقات العمل في نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات بين المشاركين (كاسب) ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات.



جاء ذلك في بيان صحافي لبنك الكويت المركزي، أشار فيه إلى الأثر الإيجابي والمباشر للتمديد على العملاء سواء الأفراد أو المؤسسات الحكومية أو الشركات، حيث يتيح تمديد أوقات عمل تمديد ساعات العمل بنظام «كاسب» إجراء مزيد من التحويلات ما بين البنوك ما ينعكس إيجابا على المعاملات المالية لعملاء القطاع المصرفي، وكذلك يسهم في زيادة عدد الشيكات المقبولة والمودعة في حسابات العملاء في ذات يوم تقديمها.



وأشار البيان إلى أن تمديد ساعات العمل بالنظام سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من 8 مايو 2023، وأنه يأتي في سياق تطوير نظم المدفوعات ورفع مستوى الخدمات المالية المقدمة للجمهور، وأكد بنك الكويت المركزي في ختام بيانه حرصه على اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات المالية وكفاءة نظم المدفوعات، بما يخدم جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.