

قال طلال البحر إنه في إطار سعيها الدائم للتخفيف عن أصحاب الاعمال خلال الازمات، أطلقت «عقارات الكويت» مبادرة لأصحاب المحلات المتضررة من الحريق الضخم الذي طال سوق المباركية التاريخي، عبر عرض بضائعهم وممارسة أعمالهم من خلال سوق الكويت والسوق الكبير. ووفرت للمتضررين محلات في كل من سوق الكويت والسوق الكبير بأسعار رمزية لمدة سنة مع فترة سماح تصل الى ستة أشهر مجانية.



واختتم البحر بقوله: «نركز على خطط الشركة المستقبلية في تعزيز استثماراتها والتوسع في أنشطة جديدة لتحقيق عوائد مجزية لمساهميها. ونأمل أن تحقق الشركة نتائج جيدة للمساهمين في عام 2023، في ظل استمرار البنوك في رفع سعر الفائدة، ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين وزيادة كبيرة في المخاطر».