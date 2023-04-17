

انطلاقا من حرصها على مشاركة المجتمع كل المناسبات المجتمعية، قامت شركة الكويت للتأمين بالتعاون مع بنك الكويتي للطعام والإغاثة حملتها الخيرية «إفطار صائم» بتوزيع وجبات إفطار للصائمين من العاملين وعمال البناء والتنظيف الموجودين في سوق المباركية التراثي.



وفي تعليقها على الحملة، قالت مدير التواصل في شركة الكويت للتأمين، فجر الصايغ: إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الشركة على أهمية مواصلة العمل الاجتماعي والتطوعي بما يصب في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه. وأضافت: لقد قامت الشركة بزيارة سوق المباركية التراثي لتقديم وجبات الإفطار على الصائمين، وقد شارك عدد من موظفي الشركة والبنك الكويتي للطعام بتنفيذ هذه المبادرة. وأضافت الصايغ: تواصلت شركتنا مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة للمساهمة بدعم جهودهم بتوفير وجبات إفطار صائم، مشيدة بجهود البنك الدؤوبة، مشددة على أهمية دور البنك الرائد في المجال الخيري.



من جانبهم، أعرب مسؤولو البنك الكويتي للطعام عن شكرهم لدعم «شركة الكويت للتأمين»، مثمنين دورهم البارز في المسؤولية المجتمعية ومساعدة جميع شرائح المجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للكويت ومؤسساتها.