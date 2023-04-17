

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني جهوده في دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، ويعمد الوطني من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل إلى تقديم النصائح والإرشادات التي تقدم محتوى متميزا يدعم كل الموضوعات ويساهم في نشر الثقافة المالية بين العملاء وتحقيق الشمول المالي.



وفي هذه الحملة يهدف الوطني من خلال المواد والمنشورات الدعائية عبر كل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بأهمية الادخار والاستثمار وكيفية الاستفادة من المنتجات التي تقدمها البنوك بعيدا عن القنوات الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر، حيث يلتزم الوطني بالقيام بدوره الرائد في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، وذلك عبر فروع البنك وكل قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية.



ويوفر بنك الكويت الوطني قنوات ادخار واستثمار آمنة ومتنوعة تناسب كل شرائح العملاء وتمنحهم العديد من المزايا بما يتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم الاستثمارية.



ويعمل الوطني باستمرار على تطوير منتجات وخدمات مصرفية للشباب وتقديم منتجات تلائم احتياجات شريحة أصحاب الدخول الشهرية من الموظفين إضافة إلى الحلول الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة للعملاء من أصحاب الملاءة المالية بهدف تغطية كل شرائح المجتمع.



ويعد الوطني داعما وشريكا رئيسيا في كل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته كبرى المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.



وكان بنك الكويت المركزي قد بادر إلى إطلاق حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» بالتعاون مع البنوك الكويتية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي لدى عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، وذلك عبر نشر مجموعة متنوعة من المواد التوعوية التي تقدمها الحملة والمعلومات ذات الصلة بالثقافة المالية.