

نفذت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، مبادرات تطوعية لدعم الأسر المحتاجة كجزء من شراكتها الاستراتيجية مع منصة «دورات» لخدمات التعليم والدورات الرقمية وفريق «تراحم» التطوعي، إذ تم تنفيذ المبادرات في إطار حملة رمضان 2023 التي أطلقتها الشركة بعنوان «الخير بين يديك» للتأكيد على الأثر المهم للعمل التطوعي في المجتمع.



وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع دورات وكثمار ورشة العمل التي تم تنظيمها حول اساسيات العمل التطوعي بالتعاون مع «تراحم» ومنصة «دورات»، تم تنفيذ البرامج التطوعية خلال شهر رمضان، حيث اتيح للمشاركين الفرصة لتطبيق المفاهيم التي تعلموها في بيئة واقعية. وهدفت المبادرات إلى تقديم مساعدات للأسر المتعففة من خلال إعادة تأهيل منازلهم وتوفير احتياجاتهم اللازمة مثل الأجهزة الإلكترونيات الجديدة، وكذلك زيارة المستشفيات لإدخال البهجة على المرضى ومساعدتهم في التحضيرات والاستعدادات لاستقبال العيد المبارك.



وقالت، مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: بصفتنا شركة ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية، تفخر stc بتنفيذ هذين البرنامجين بالتعاون مع «دورات» وفريق «تراحم» التطوعي. من خلال هذه البرامج، تمكنا من إحداث تأثير إيجابي على حياة الأسر المحتاجة من خلال تزويدهم بالموارد والخدمات الأساسية، حيث تسلط حملتنا الرمضانية «الخير بين يديك» الضوء على التأثير المهم للعمل التطوعي على المجتمع ككل.



وأضافت الجاسم: نحن فخورون بالعمل مع شركائنا في المجتمع لإيجاد حلول مستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل، ومبادرة وياك ـ الموسم الثاني، التي تم إطلاقها لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، مثال على التزامنا بتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ونسعى دائما في stc للمساهمة بمبادرات تضيف قيمة للمجتمعات التي نخدمها، حيث واصلت stc طوال شهر رمضان تنفيذ الأنشطة الهادفة في إطار أجندتها السنوية للمسؤولية المجتمعية للشركات، إضافة إلى البرامج التي تدعم المجتمع عبر مبادراتها المتميزة.