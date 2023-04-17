حققنا إنجازات كبيرة بالتحول الرقمي.. وقنوات البنك الإلكترونية شهدت تنفيذ 210 ملايين عملية مصرفية

نعمل على تطوير قادتنا الحاليين والمستقبليين بالتعاون مع مؤسسات مرموقة.. وأطلقنا أكاديمية «بيتك» الرقمية

زياد العمر: 90% معدل الحفاظ على الموارد البشرية في «بيتك».. يُعدّ بين الأعلى في القطاع المصرفي

التحول الرقمي يعتبر محورياً في تعزيز كفاءة أعمال الموارد البشرية في «بيتك» لتحقيق النمو المستدام



نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) اللقاء السنوي للموظفين للحديث عن أبرز الإنجازات ومناقشة التحديات والتطلعات، وذلك في قاعة الراية بفندق كورت يارد بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، عبدالوهاب عيسى الرشود، وأعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.



وقال الرشود، خلال كلمته في افتتاح اللقاء السنوي، «شهد العام 2022 أداء استثنائيا لبيتك، توج بنتائج إيجابية على مختلف الأصعدة والمجالات، ففي البداية وعلى صعيد الأداء المالي، نجح بيتك في تسجيل نمو قياسي، حيث ارتفع صافي الأرباح في 2022 بنسبة 47% مقارنة بسنة 2021، ليصل إلى نحو 358 مليون دينار».



وعلى مستوى الموارد البشرية، واصلت مجموعة «بيتك» ريادتها في تحقيق نتائج متفوقة على مستوى السوق مقارنة بالبنوك والمؤسسات النظيرة، حيث بلغت نسبة الارتباط الوظيفي 84% على مستوى «بيتك - الكويت»، و83% على مستوى المجموعة.

وركزنا خلال 2022 على تطوير قادتنا الحاليين والمستقبليين من خلال تنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة، كما أطلقنا أكاديمية «بيتك» الرقمية، وغير ذلك العديد من الإنجازات.



وأضاف الرشود أن «بيتك» حقق إنجازات كبيرة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، مشيرا الى ان نسبة استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية التي نفذها العملاء عبر خدمة KFHOnline وتطبيق الموبايل ارتفعت بنسبة 35%، ليصل إجمالي عدد العمليات المصرفية الإلكترونية التي نفذها العملاء إلى أكثر من 210 ملايين عملية.



معايير الاستدامة



وعلى صعيد الاستدامة، أشار الرشود الى ان «بيتك» كان أول بنك في الكويت يحصد شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي عن مبنى معرض «بيتك» الصديق للبيئة (KFH Auto).



وأضاف: «أطلقنا العديد من المبادرات والخطوات النوعية داخل المجموعة ووقعنا العديد من اتفاقيات الاستدامة وتمكين المرأة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، وحصدنا جائزة الاستدامة من مجموعة EMEA Finance العالمية».



وأوضح الرشود ان «بيتك» توج أداءه القوي وإنجازاته الحافلة خلال عام 2022 بحصد 23 جائزة مرموقة من جهات عالمية وإقليمية معروفة تقديرا لدوره الرائد وإسهاماته البارزة في صناعة التمويل الإسلامي، ومن أبرزها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من مجموعة «غلوبل فاينانس» العالمية.



وفي الختام، تقدم الرشود بالشكر والتقدير للموظفين على جهودهم المخلصة في الفترة الماضية، متطلعا خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من النجاحات والإنجازات، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



الموارد البشرية



من جانبه، رحب رئيس الموارد البشرية للمجموعة في «بيتك» زياد العمر بالموظفين في اللقاء السنوي، كما رحب بالموظفين الجدد الذين انضموا الى عائلة «بيتك» عام 2022 وعددهم 392 موظفا وموظفة، مبينا ان نسبة التكويت في «بيتك» تبلغ الآن 80%.



وأعرب العمر، خلال كلمته في اللقاء السنوي، عن فخره بمعدل الحفاظ على الموارد البشرية في «بيتك»، مشيرا الى انه وصل الى 90% وهو من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي في الكويت.



واضاف «حرصا منا على الاستثمار في تدريب وتطوير مهارات موظفينا، تم تصميم برامج تدريبية متخصصة والتعاقد مع أفضل المؤسسات العالمية، ايمانا منا بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية لنجاح اي مؤسسة.

ولمواصلة دعم موظفينا يعتبر بيتك البنك الوحيد الذي يوفر الدعم المادي الكامل في برنامج البعثات الداخلية وقد بلغ عدد خريجينا 8 موظفين ممن حصلوا على درجة الماجستير».



التحول الرقمي



وقال العمر «من ابرز مبادرات بيتك لعام 2022 والتي تعد التجربة الأولى من نوعها، تم تكليف فريق كامل مكون من 9 موظفين لخدمة عملائنا في تركيا بالتنسيق مع «بيتك ـ تركيا» لمدة شهرين متتاليين، حيث لاقت هذه المبادرة أصداء إيجابية لعملائنا وأيضا اكتساب موظفينا خبرات جديدة».



وفيما يتعلق بالتحول الرقمي على مستوى الموارد البشرية، أوضح أن «بيتك» كان أول بنك في الكويت والبحرين يطبق نظام Oracle Cloud على مستوى القطاع المصرفي، مبينا أن التحول الرقمي يعتبر محوريا في تعزيز كفاءة أعمال الموارد البشرية في «بيتك» لتحقيق النمو المستدام وبناء كوادر بشرية مجهزة للتحول من بيئة روتينية ويدوية إلى رقمية تعزز الإنتاجية والتمكين.



وأضاف العمر «أطلقنا في عام 2022 برنامج التقدير والتكريم «قدها» وهو المظلة الرسمية في «بيتك» لتكريم وتقدير الموظفين، فالبرنامج الذي تم إعداده بشكل منظم ومتكامل يعتمد على أحدث الدراسات وأفضل الممارسات، وهو برنامج متنوع لتقدير أي إنجاز وأداء مميز يحققه الموظف. ونفخر بأنه تم تكريم أكثر من 800 موظف على تميزهم خلال العام الماضي».