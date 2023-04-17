شاركت كلية القانون الكويتية في المسابقة العالمية للترافع باللغة الإنجليزية، والمعروفة باسم «منافسات فيليب جيسب للقانون الدولي»



وتعقد المسابقة سنويا في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأميركية حيث تشارك بها 700 كلية حقوق حول العالم يمثلون هذه السنة 100 دولة مختلفة. وشاركت ضمن المسابقة في هذه السنة 10 دول عربية من الجامعات وكليات الحقوق العربية. هي الكويت، السعودية، قطر، الإمارات، مصر، المغرب، الأردن، العراق، لبنان، والجزائر. وقد شارك فريق كلية القانون الكويتية العالمية في أربع جولات منافسة في مواجهة جامعات وكليات حقوق من إيطاليا والهند وجامايكا والفلبين، وتمكن من الفوز عليهم في تلك الجولات، مما جعله يتأهل للدور ربع النهائي والذي تأهل فيه 48 فريقا من أصل 700 فريق كلية حقوق مشاركة. وقد أعلنت المؤسسة المنظمة للمسابقة عن اسماء الجامعات والدول التي بلغت مرحلة الدور ربع النهائي، وجاءت الكويت ممثلة بكلية القانون الكويتية العالمية ضمن الكليات الفائزة والتي تأهلت لهذا الدور، والذي يعتبر الوصول له إنجازا عالميا مرموقا في مصاف وبمستوى جامعات وكليات الحقوق العالمية الشهيرة ذائعة الصيت. ويتكون فريق كلية القانون الكويتية العالمية من الطلبة: زين خالد الأنصاري، مشاري أحمد العودة، لين ياسر بو دستور، ياسر علي ويس، وحسين مهدي بهبهاني، ويشرف على تدريبهم عضوا هيئة التدريس بالكلية د.فاطمة البدر ود.أرديت ميمتي. وقد التقى فريق الكلية في الدور الربع النهائي بفريق كلية الحقوق بجامعة هارفرد، وهو يدلل على قوة المنافسة والتقدم المشهود الذي حققه فريق طلاب الكلية، بالرغم من كون مشاركتهم تتم أثناء شهر رمضان المبارك. وقد جاءت المنافسة بين فريق كلية القانون الكويتية العالمية وفريق كلية الحقوق في هارفرد متسمة بندية كبيرة خصوصا بالمستوى المشرف والمتفوق الذي ظهر فيه فريق الكلية في الجولات التمهيدية، ويعتبر الأداء المتميز لطلبة الكلية وأدائه المتميز أثناء جولة الربع النهائي ثمرة للتعليم المتميز الذي يحظون به والجدية في تنمية قدراتهم وتدريبهم عمليا وعلميا، وقد منحت المؤسسة المنظمة لفريق الكلية جائزة عبارة عن شهادة تقدير لكون الكلية أصبحت ضمن أفضل 48 فريقا من دول العالم شارك في هذه المسابقة من بين 700 فريق لكلية حقوق مشاركة.