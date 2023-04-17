دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس، عن فتح باب استقبال طلبات إيصال التيار لقسائم منطقة المطلاع السكنية (الضاحية N11، وأجزاء من القطعتين 1 و2).



ويأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من تشغيل محطة التحويل الثانوية رقم 19 في المطلاع والمتصلة بمحطة التحويل الرئيسية (المطلاع 4D)، حيث تم التشغيل بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



هذا، وستقوم الوزارة بإيصال التيار لـ 765 قسيمة بناء على ترتيب تقديم الطلبات عبر المكاتب الهندسية المعتمدة. وقالت مصادر مطلعة ان الوزارة، ومع بدء فتح باب تقديم طلبات ايصال التيار الى المطلاع، تكون قد استبقت الوقت المجدول بنحو الشهر، لافتة الى الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع «السكنية» في هذا الشأن.



وأوضحت المصادر ان جميع العدادات التي ستركب في المنطقة ستكون من العدادات الذكية وفقا لما هو معمول به ضمن خطة استبدال العدادات الميكانيكية بالذكية. وأوضحت ان هناك مخزونا استراتيجيا من العدادات الذكية من المرحلة الأولى لتزويد المناطق الجديدة بها، كما ان المرحلة الثانية باتت قريبة جدا مع فض الجهاز المركزي للمناقصات العامة اليوم عطاءات مناقصة العدادات الذكية ـ المرحلة الثانية، تمهيدا لدراستها وترسية المناقصة على العرض المناسب، حيث سيتم توريد ما يقرب من 500 ألف عداد كهرباء ذكي و230 ألف عداد مياه لتركيبها في جميع القطاعات.