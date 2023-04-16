وكالات: قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، إنه يجب العمل على إقرار هدنة تسمح للمواطنين بقضاء حاجاتهم.



ودعا حمدوك خلال مؤتمر صحفي، الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة.



كما دعا إلى حوار يؤدي لاتفاق، وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني. محذرا من انزلاق السودان الى حرب اهلية.



وطالب رئيس الوزراء السوداني السابق، بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة، مؤكدًا أن الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام، وأن هذه "حرب المنتصر فيها خاسر"، وهذه الحرب اللعينة ستقضي على الأخضر واليابس.



وقال إنه يجب أن تتوقف الحرب اليوم قبل الغد لإتاحة الفرصة للشعب السوداني كي يعود لمسار الانتقال الذي بدأ قبل 3 سنوات.



كما دعا حمدوك، المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدة السودان في هذه المحنة، وأن المعاناة كانت موجودة في السودان والآن تفاقم الوضع في هذه الحرب وفي سياق متصل قال الرئيس الكيني وليام روتو على تويتر إن الهيئة‬‬ الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) تعتزم إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي إلى السودان في أسرع وقت ممكن لإجراء مصالحة بين اطراف النزاع.