قدم سفيرنا لدى المكسيك صلاح الحداد أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية غواتيمالا في حفل مراسم بالقصر الرئاسي في العاصمة الغواتيمالية.

وذكرت سفارتنا لدى المكسيك في بيان تلقته "كونا" اليوم الاحد ان رئيس غواتيمالا أليخاندرو جياماتي تسلم أوراق اعتماد السفير الحداد في مراسم رسمية اقيمت بمقر الاقامة الرئاسي في عاصمة غواتيمالا اول من امس الجمعة.

ونقل البيان عن الرئيس الغواتيمالي ترحيبه بالسفير الكويتي معربا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التي تربطها مع الكويت ورغبتها المتبادلة بتنمية تلك العلاقات وتمنياته للسفير بالنجاح.

وأضاف البيان ان السفير الحداد نقل بدوره تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما إلى رئيس غواتيمالا، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين وبالصداقة والشراكة التي تجمعهما.

واكد حرص الكويت على تعزيز تلك العلاقات مع غواتيمالا في مختلف المجالات وتطلعها إلى العمل على تنميتها.

وكانت الكويت وغواتيمالا قد أعلنتا قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1995 ولا توجد اي سفارة للبلدين مقيمة لدى الاخرى.