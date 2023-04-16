ناصر العنزي



واصل الكويت المتصدر فقدانه للنقاط بعد تعادله مع القادسية 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري زين الممتاز وبذلك أصبح للأبيض 40 نقطة مقابل 31 نقطة للقادسية الذي استمر في المركز الرابع.



جاء الشوط الأول على غير المتوقع بعدما ندرت الفرص المتاحة للتسجيل حيث كثرت أخطاء التمرير من الفريقين عدا أن الكويت تمكن من تسجيل هدف التقدم بواسطة التونسي طه ياسين الخنيسي الذي أحسن في تحويل الكرة إلى داخل مرمى مبارك الحربي دون مضايقة (20) فيما احتسب الحكم ركلة جزاء للقادسية بعد لمسة يد من قبل المدافع محمد فريح ثم ألغاها لوجود تسلل بناء على قرار من " الڤار " (45).



وقد لعب الكويت بتشكيلة مكونة من: عبدالرحمن كميل ومحمد فريح وفهد الهاجري وعلي حسين وبلال عيفة والمهدي برحمة وأحمد الظفيري وعمرو عبدالفتاح وياسين عامري وفيصل زايد وطه ياسين الخنيسي ونجح في تسجيل هدف وحافظ عليه لكنه لم يظهر قدراته الهجومية كعادته، فيما لعب القادسية بتشكيلة مكونة من: مبارك الحربي وراشد الدوسري وفيصل الشطي وياسر حامد وعبدالعزيز نصاري وعبدالله الشمالي وسيسوكو ومامادو ومحمود المرضي وعيد الرشيدي وابراهيما تانديا، ولم تكن للأصفر هجمات منظمة بسبب البطء في تنفيذها ولم يهدد مرمى الخصم سوى تسديدات عشوائية .



وفي الشوط الثاني تحسن أداء القادسية عما كان عليه وكان الطرف الأفضل وهدد مرمى خصمه قبل أن ينجح المالي تانديا في تسحيل هدف التعادل بقذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك (69)، وضاعت فرصة التقدم للكويت مرة أخرى بضربة رأسية من فهد الهاجري مرت بجانب القائم فيما أهدر نايف زويد فرصة مثالية للقادسية (89).



وقد أدار المباراة الحكم اليوناني انستاسيوس وجاءت قراراته سليمة وأشهر البطاقة الحمراء لمدافع القادسية راشد الدوسري بعد انذارين (92) ومثلها للاعب الكويت على حسين (95).