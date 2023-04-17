قام وزير الصحة د. أحمد العوضي بجولة تفقدية شملت مسجد الدولة الكبير ومسجد الصحابي الجليل بلال بن رباح للاطمئنان على سير العمل في العيادات الطبية ومستوى تقديم الرعاية للمصلين والمصليات، والاستعداد لإحياء الليلة السابعة والعشرين من الشهر الكريم.

وأشار الوزير إلى توفير 27 عيادة طبية بكل المستلزمات الطبية اللازمة والطواقم الفنية الموزعة على عدد من المساجد في كل محافظات البلاد، وبحسب تزايد كثافة أعداد المصلين، إلى جانب توفير سيارات الاسعاف المزودة بالأعداد المناسبة من فنيي وفنيات الطوارئ الطبية.

وأوضح أن العيادات الميدانية في المساجد حتى الآن قدمت العديد من الخدمات الطبية لحالات مختلفة، تعاني في معظمها من أمراض مزمنة كالضغط أو السكر أو الربو، أو تعاني من الارهاق أو آلام المفاصل أو الصداع، وغيرها من الأعراض المألوفة.

وفي هذا الصدد ثمن الوزير الجهود الحثيثة لإدارة الطوارئ الطبية وقطاعات الوزارة المعنية، داعيا المصلين الكرام ممن يعانون من أمراض مزمنة لأخذ الأدوية والعلاجات بانتظام وحسب إرشادات الطبيب المعالج، ومتمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.