تضاربت المعلومات حول السيطرة على القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في ثالث أيام الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع استمرار القتال في المطار الدولي ومناطق عدة من العاصمة وعدد من الولايات.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع بالسودان إنها سيطرت على القصر الجمهوري ومحيطه وعلى مقر القوات البرية للجيش وبرج وزارة الدفاع.

كما قالت إنها أسقطت 3 طائرات مقاتلة وسيطرت على الفرق العسكرية بولايات دارفور وعلى عتادها بالاضافة الى 200 دبابة.

وأضافت في بيان لها، أنها تخوض معركة مصيرية وعازمة على وضع حد "للمجموعة الانقلابية" التي اختطفت إرادة الشعب، على حد تعبيرها.

وأكدت أنها تدعم العملية السياسية التي ستقود إلى تحول ديموقراطي حقيقي في السودان.

في المقابل، نفى الجيش السوداني تلك المعلومات وقال ان الدعم السريع لم يسيطر على أي دبابات لنا ولم يتم إسقاط أي طائرات.

واضاف: "الدعم السريع" لم تسيطر على مقر القوات البرية.