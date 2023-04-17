أعلن المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل" يوسف كاظم، أن حجم التبرعات المالية في الساعات الأولى للحملة الوطنية للغارمين "فزعتكم.. فرحة لهم" عبر التطبيق تجاوزت 517 ألف دينار منذ انطلاقتها أمس الأحد متوقعا تزايد الإقبال من أهل الخير في البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشاد كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين، بالتفاعل الشعبي الواسع مع هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمة المجتمعية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارتي العدل والإعلام وتستمر حتى الخميس المقبل ويمكن المشاركة فيها بالتبرع مباشرة عبر تطبيق (سهل).

ونوه بجهود وزارة الشؤون في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء عبر طرح خدمة (حملات جمع التبرعات) مما يجسد خطوة فعلية لتعزيز دور التكافل الاجتماعي تحت متابعة حكومية رسمية.

في سياق مواز أشاد أمين سر اللجنة العليا للوسطية ومدير مركز تعزيز الوسطية الدكتور عبدالله الشريكة بحملة (فزعتكم..فرحة لهم) التي أطلقتها (الشؤون) لتفريج كربة الغارمين وإعادة البسمة إلى ذويهم وعائلاتهم.

وقال الشريكة ل(كونا) إن هذه الحملة المباركة الطيبة التي تشارك فيها جهات عديدة تستحق الدعم والتأييد وهي أولى من غيرها لأنها داخل الكويت وتستهدف الفقراء والمستحقين فيها.

وأضاف ان فقراء البلد والغارمين فيه أولى من غيرهم باتفاق العلماء كما أنها مصرف من مصارف الزكاة الثمانية التي نص الله تعالى عليها في القرآن الكريم داعيا الى دفع الزكاة فيها وكذلك الصدقات وما تجود به النفوس.

وأوضح ان هناك الكثير من الأسر التي ستفرج كربتهم هذه الحملة وستعيد لهم السعادة بعد الآلام والأحزان التي عانوها ناصحا الجميع بأن يكونون من المبادرين في دعمها ماديا ومعنويا.

وكانت (الشؤون) قد أطلقت أمس الحملة الوطنية للغارمين (فزعتكم ..فرحة لهم) عبر الرابط https://algharemeen.myfatoorah.com أو من خلال قائمة الخدمات في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) وسيتم تحويل حصيلة الحملة لمصلحة الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة. (النهاية)