قال وزير الصحة د.أحمد العوضي، إنه تم توفير 27 عيادة طبية بكل مستلزماتها الطبية والطواقم الفنية لعدد من المساجد في مختلف محافظات البلاد وحسب تزايد كثافة أعداد المصلين وتوفير سيارات الإسعاف المزودة بالأعداد المناسبة من فنيي وفنيات الطوارئ الطبية.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوزير العوضي عقب جولته التفقدية أمس الأحد، شملت مسجد الدولة الكبير ومسجد الصحابي الجليل بلال بن رباح للاطمئنان على سير العمل في العيادات الطبية ومستوى تقديم الرعاية للمصلين والمصليات والاستعداد لإحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن العيادات الميدانية في المساجد حتى الآن قدمت العديد من الخدمات الطبية لحالات مختلفة تعاني في معظمها أمراضا مزمنة كالضغط أو السكر أو الربو أو تعاني جراء الإرهاق أو آلام المفاصل أو الصداع وغيرها من الأعراض المألوفة.

وثمن الجهود الحثيثة لإدارة الطوارئ الطبية وقطاعات الوزارة المعنية، داعيا المصلين ممن يعانون أمراضا مزمنة إلى تناول الأدوية والعلاجات بانتظام وحسب إرشادات الطبيب المعالج متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.