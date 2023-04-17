بشرى شعبان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن فِرَق التفتيش الميداني الخاصة بالتفتيش على جمع التبرعات قامت بـ632 زيارة ميدانية للمساجد

و64 زيارة لمقار الجمعيات الخيرية، ورصدت 38 كشكا لجمع الملابس تمت إزالتها بالكامل .

كما قامت في رصد 16 مطعما قاموا بالدعوة لجمع التبرعات لإفطار صائم من خلال وسائل التواصل وتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأنها .

كما رصدت 10 إعلانات لجمعيات خيرية ومبرات وجهات أخرى غير ملتزم بضوابط الاعلانات وقامت الإدارة المختصة في مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات.

كما سجلت 13 مخالفة بالمساجد عبارة عن إعلانات لجمع التبرعات لإفطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وعدم التقييد بجدول الائمة بجدول توزيع الجمعيات على المساجد وتم مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

كما رُصِد 19 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات على وسائل الاجتماعي وتم مخاطبة النيابة العامة.

وتحرير مخالفتين لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال إعلانات فى الشوارع وتم مخاطبة وزارة الداخلية .

وسجلت 11 مخالفة مرصودة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات وتم مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات .