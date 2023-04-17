علي شداد لـ"الأنباء": تنسيق مع "الداخلية" لإغلاق الدائري الأول لتسهيل الصلاة

أسامة أبو السعود

كشف مدير إدارة مسجد الدولة الكبير علي شداد، عن تنسيق مع وزارة الداخلية لإغلاق الدائري الأول الليلة ضمن الاستعدادات لإحياء ليلة 27 رمضان واستيعاب جموع المصلين في تلك الليلة المباركة .

وأكد شداد في تصريحات خاصة لـ "الأنباء"، أن إدارة المسجد الكبير استعدت لاستقبال أكثر من 50 ألف مصل في تلك الليلة المباركة حيث تم التنسيق لفتح جميع مواقف السيارات المحيطة بالمسجد لاستيعاب جموع المتهجدين إضافة إلى فرش سجاد في محيط المسجد وخاصة على الشارع الرئيسي الفاصل بين المسجد وبورصة الكويت .

وأشاد شداد بجهود جميع الجهات المشاركة مع ادارة مسجد الدولة الكبير في تنظيم تلك الليالي المباركة وتوفير جميع الإمكانيات والأجواء الروحانية المميزة .