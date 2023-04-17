نثق بأن شركات ومؤسسات القطاع الخاص لن تتأخر في المساهمة بهذه الحملة انسجاماً مع تراثها الخيري

أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، أن مكتب الغرفة عقد اجتماعا صباح أمس، أقر فيه التبرع بمبلغ 300 ألف دينار لصالح الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين، والتي أطلقتها وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارتي العدل والإعلام تحت عنوان «فزعتكم فرحة لهم».

وأثنى الصقر في تصريح صحافي، على فكرة الحملة وتنظيمها وتوقيتها، كما أعرب عن ثقته بأن شركات ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي لن تتأخر في المساهمة بهذه الحملة انسجاما مع تراثها الخيري الكويتي، وفي إطار النهوض بمسؤوليتها المجتمعية.