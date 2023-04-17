عادل الماجد: العام الحالي شهد إطلاق هوية البنك الجديدة.. لمواكبة النمو والتطور الذي نعيشه حالياً

«Nomo Bank» بدأ خطوات التوسع بأسواق المنطقة.. والعمل على تحقيق المزيد من الانتشار عالمياً

استمرارنا بالتربع على قمة خدمة العملاء يؤكد حفاظنا على وعودنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية

إستراتيجيتنا للتحول الرقمي عزّزت تفوقنا بتقديم خدمات وحلول مصرفية رائدة تنال رضا عملائنا

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2023، حيث حقق أرباحا تشغيلية بلغت 27.6 مليون دينار، كما حقق البنك أرباحا صافية بلغت 20.6 مليون دينار بزيادة 22% على العام الماضي وبلغت ربحية السهم 4.4 فلوس.

وتعليقا على النتائج المالية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: «كانت أرباحنا للربع الأول جيدة وهو ما يبشر ببداية إيجابية للعام الحالي، راجين العلي القدير أن يكون عام خير على الجميع. وبطبيعة الحال كان من الضروري تجنيب مخصصات تحوطية إضافية لدعم المركز المالي للبنك وزيادة القدرة على مواجهة التداعيات المستقبلية للتطورات الإقليمية والعالمية».

واستعرض الماجد أبرز الأرقام التي حققها «بوبيان» خلال الربع الأول، حيث زادت أصول البنك إلى 8 مليارات دينار بنسبة نمو 8% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت محفظة التمويل 6 مليارات دينار بنسبة نمو 5%، وبلغت الإيرادات التشغيلية 52.6 مليون دينار بنسبة نمو 6%، كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 11.4%.

الهوية الجديدة للبنك

وقال الماجد ان العام الحالي شهد إطلاق البنك لهويته التجارية الجديدة تحت عنوان «كل ما هو ممكن» والتي تأتي مواكبة لنجاح وانجازات البنك خلال السنوات الأخيرة وطموحاته التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلا.

وأضاف أن عملية تطوير الهوية التجارية جاءت لتواكب النمو والازدهار وتعبر عن الطموح والشغف لتكوين علاقة قوية بين العملاء وتطوير الرسائل الموجهة لمختلف شرائح العملاء، لذلك تم تطوير الشعار وإعادة صياغة الرسالة والرؤية والقيم الأساسية لبوبيان.

وخلال العام الحالي واصل بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضا العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.

وقال الماجد «نفتخر بتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد التزامنا في بنك بوبيان للوصول لأعلى مستوى من رضا عملائنا الذين نتواصل معهم باستمرار لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعاتهم».

وأضاف «حصولنا على الجائزة للعام الثالث عشر على التوالي جاء ليؤكد مدى الثقة التي أولاها عملاؤنا لنا ورضاهم عن الخدمة المقدمة والتي لم تتأثر على الرغم من ارتفاع عدد العملاء المستمر وهو ما يعد تحديا جديدا لموظفينا للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.

وأكد الماجد «عززت استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتفوقنا في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية الرائدة مستوى رضا عملائنا عما نقدمه من خدمات وساهمت في نجاح تجربتهم المصرفية واثبتت ضرورة الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن بوبيان يتواصل بصورة دائمة مع عملائه من خلال دراسات واستطلاع آراء وتحليل بيانات لضمان الوصول إلى أعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير الدولية».

«Nomo».. خدمات متكاملة

شهدت الفترة الأخيرة انفراد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان في إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية وذلك استكمالا لاستراتيجيته الراسخة نحو تعزيز وتطوير بنية أعماله الرقمية الأساسية وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل الحلول الرقمية التي توفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول الدفع الرقمية.

وانطلاقا من استراتيجيته للانتشار خليجيا وعربيا فقد قام البنك مؤخرا بإطلاق أولى مراحل هذا الانتشار عبر الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع بنك أبوظبي التجاري وذراعه الرقمية الإسلامية بنك الهلال لتقديم خدمات Nomo Bank في دولة الامارات العربية المتحدة، وهو ما يعد مرحلة مفصلية من مراحل تطور البنك وانتشاره حسب الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها منذ تأسيس البنك قبل ما يقارب العامين.

وخلال العام الحالي، أطلق البنك منتج التمويل العقاري الذي يعد فرصة استثمارية مميزة لعملائه المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط لتحقيق احلامهم وامتلاك عقارات في المملكة المتحدة سواء بغرض الاستثمار والتأجير أو للسكن الخاص كونها تعتبر أحد أكثر أسواق العقارات جاذبية وأهمية في العالم في خطوة تعد نقلة مهمة في استخدام خدمات البنك الرقمية مما يوفر المزيد من السهولة والراحة والامان في حلول تمويل العقارات.

كما اطلق Nomo حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة وربطها مع بطاقة واحدة ليقدم بذلك حلا مصرفيا شاملا يجعل العملاء في غنى عن حمل عدة بطاقات مصرفية أو المبالغ النقدية للوصول إلى تجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.

ويمكن للعملاء الآن الاستفادة من إجراء عمليات الدفع الرقمية بست عملات مختلفة تمنحهم الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط مع تجنب الرسوم الخاصة بالدفع بالعملات الأجنبية المختلفة من خلال فتح حساب العملات المتعددة في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائيا مع بطاقة Nomo وApple Pay.

اتفاقيات رقمية

وعلى الرغم من المنافسة الشديدة في سوق الخدمات المصرفية لاسيما الرقمية إلا ان بوبيان استطاع تطوير رحلته لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية وكذلك التقليدية التي تمثل حالة استثنائية، حيث أعلن بنك بوبيان عن طرحه بطاقة بوبيان ڤيزا نادي الواحة الرقمية مسبقة الدفع بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتكون بذلك أول بطاقة رقمية من نوعها في الكويت يقدم من خلالها حلولا مبتكرة لشريحة عملائه من محبي السفر وإتاحة الفرصة لهم بجمع الاميال مقابل انفاقهم داخل الكويت أو خارجها.