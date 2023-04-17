ليلى الشافعي

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصر عن انتهائها من إيداع مساعدات عيد الفطر للمستحقين من القصر والمشمولين برعاية الهيئة والبالغ عددهم 1060 أسرة تضم 2390 قاصرا ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط في حساباتهم المصرفية.

وأوضح المدير العام للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن الهيئة ستواصل تطوير برامج مساعداتها وفق دراسة الاحتياجات للأسر المستحقة بما في ذلك آليات الصرف التي تحولت الى الإيداع المباشر في الحسابات.

وشدد البرجس على أن الهيئة وفي إطار خطتها التنفيذية السنوية لعام 2023-2024 ستنفذ برامج تطوير شاملة للخدمات المقدمة للمشمولين برعايتها من القصر والفئات الأخرى، بالتركيز على التوسع في استخدامات التكنولوجيا والتحول الرقمي والتواصل الإلكتروني وعبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وتقدم البرجس بأطيب التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولكافة العاملين بالهيئة والقائمين عليها والمشمولين برعايتها بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ وطننا الكويت من كل مكروه.