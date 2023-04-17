أشاد النائب السابق حمد سيف بخطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مؤكداً بالقول: سمعاً وطاعة لصاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد، حفظهما الله، ومرحباً بالعودة للأمة.

ودعا سيف في تصريح صحافي الجميع الى الالتفاف حول القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وأن نأخذ الدروس والعبر من المرحلة السابقة وان نبتعد عن الصراعات التي لا تفيد، وأن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وتنمية من أجل امن بلدنا واستقراره ومستقبله المشرق لشعبنا وابنائنا وبناتنا في الحاضر والمستقبل.