

القاهرة ـ ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار إنه يتم دفع العمل بالمشروعات الخدمية والطرق الجارية بمدينة العبور الجديدة.



وأضاف الجزار ـ في بيان امس ـ أن ذلك يأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء من تنفيذ الآلاف من الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها بالمدينة، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للمنتقلين للعيش في المدينة، وبهدف توفير فرص العمل.



من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة م.أحمد علي إنه تم استكمال إجراءات نقل الأصول وتسليم ملعب خماسي بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بمساحة 1800م، وذلك في إطار الدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة لتوفير جميع الخدمات الحيوية بالمدينة.



وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية لاستلام المركز الطبي بمنطقة الياقوت بالحي الـ14، تمهيدا للتشغيل لخدمة قاطني الحي ولدعم المنظومة الصحية، منوها بأن المشروع يتكون من دور أرضى ودورين على مساحة 1600م، حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100%، وذلك ضمن 4 مراكز طبية بالحي الـ14 سيتم الانتهاء منها قريبا.



ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائري الإقليمي، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، حفاظا على سيولة الحركة المرورية ولتسهيل حركة تنقلات المواطنين داخل مدينة العبور الجديدة.



وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بعدة طرق رئيسية بالمدينة، ومنها طريق R9 الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي والحي الـ14 بالمدينة.



كما وجه م.أحمد علي بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ المقررة للمشروعات الخدمية داخل المدينة، حيث يجرى استكمال أعمال التجهيزات بمخبز حي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان، وبه دور أرضى على مساحة 600 متر لخدمة قاطني المدينة.



ولفت إلى أنه جار استكمال أعمال الزراعة بميدان مدخل المدينة من الطريق الأوسطي للحيين الـ15 و16، والذي يضم 638 عمارة بإجمالي 15 ألفا و312 وحدة سكنية، وذلك في إطار تطوير العديد من الميادين على مستوى المدينة لتحسين الصورة البصرية بها ورفع كفاءتها.